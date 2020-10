October 4 is World Animal Day is October 4. Hashtag: #WorldAnimalDay, #DíaMundialDeLosAnimales

Wikipedia: World Animal Day is an international day of action for animal rights and welfare celebrated annually on October 4, the feast day of Francis of Assisi, the patron saint of animals.

Questions

Who are the animal advocates attending the next biodiversity COP?

Embedded Tweets

Este #DíaMundialDeLosAnimales



Reconocemos la importancia del sistema de áreas naturales protegidas de México que resguarda una gran parte de la biodiversidad del planeta 🌍



Necesitamos diversificar las estrategias de conservación para que aseguremos la conservación de estos pic.twitter.com/OzY9okJnoj — Fondo de Conservación El Triunfo (@FONCET_AC) October 4, 2020

Planeta.com