August 12 is International Youth Day designated by the United Nations. The purpose of the day is to draw attention to a given set of cultural and legal issues surrounding youth. The first celebration was observed in 2000.

Key Links

un.org/en/observances/youth-day

Translating: Youth Day

Ayöök: Muutskit’önïk xyëë

Spanish: Día de la juventud

Muutskit’önïk xyëë / Día de la juventud #DíaInternacionalDeLaJuventud#Ayöök — Marco Martínez Pérez (@AyookMarco) August 12, 2021

Wikipedia

International Youth Day

