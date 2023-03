Travel and Tourism in Oaxaca

Photo: Ron Mader, Santo Domingo (Some rights reserved)

Presenting Planeta.com’s guide to travel and tourism in the state of Oaxaca, Mexico

Headlines

Turismo sostenible, la nueva apuesta por el desarrollo de Oaxaca

A un año de la pandemia, hoteles se resisten a quebrar en Oaxaca

Tourists are welcome in Oaxaca, Mexico. Their increasingly bad behavior is not. – @natbco

Boris Spider, un artista popular – Sucedio en Oaxaca

Preocupante visita de turistas a lugares informales de Oaxaca en semáforo naranja

Se desploman reservaciones en hoteles de Oaxaca; apenas llegan al 30%

Can tourism boost one of Mexico’s poorest states?

Key Links

sectur.oaxaca.gob.mx

Prensa

Boletines

Facebook – Videos

YouTube

@SECTUR_GobOax

municipiodeoaxaca.gob.mx

busqueda

prensa

invita-ayuntamiento-de-oaxaca-a-conferencias-en-linea-sobre-turismo-y-manejo-de-crisis

@TurismoOaxaca_

Questions = Preguntas

Are press conference statements and documents available online? = ¿Están disponibles en línea las declaraciones y los documentos de las conferencias de prensa?

Are there any publicly accessible reports or presentations about rural tourism options in the Oaxaca Valleys? = ¿Existen informes o presentaciones de acceso público sobre las opciones de turismo rural en los Valles de Oaxaca?

Elsewhere on the Web

nvinoticias.com/turismo

Facebook

Mercados de Oaxaca

La Cosecha

2022-2028 Government

https://www.nvinoticias.com/oaxaca/politica/salomon-jara-cruz-presenta-gabinete-de-gobierno-100-oaxaqueno/138850



Felicitamos a las compañeras y compañeros integrantes del Gabinete Legal de la #PrimaveraOaxaqueña, quienes fueron presentados esta mañana.



Las y los integrantes del equipo del Gobernador Electo Salomón Jara Cruz son mujeres y hombres comprometidos con el bienestar del pueblo. pic.twitter.com/6k0pMSVGsl — Morena Oaxaca (@MorenaOaxaca1) November 8, 2022



Saymi Pineda Velasco

https://www.facebook.com/saymipinedavelasco/

https://twitter.com/saymipinedav

Canacope Servytur Oaxaca

Chamber of Commerce, Services and Tourism of Oaxaca (Canacope-Servytur)

canacooaxaca.com

Facebook

@CanacopeOaxaca

Mensaje del Lic. Salvador Carlos López López

Features

Planeta.com