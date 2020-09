Wild Colombia (Colombia Silvestre)

Poster

Spotlight on Wild Colombia – the country’s biodiversity, wildlife, parks and protected areas and the opportunities for ecotourism and conscious local responsible travel.

Twitter

@ParquesColombia

@AreasMarinasCOL

@FundacionOmacha

@srcano1

Facebook

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Yaguareté Science and Nature

Instituto. Humboldt

Videos

Animalario de la Biodiversidad Colombiana

humboldt.org.co/animalario



Parques Nacionales Naturales de Colombia

Colombia cuenta con 59 Áreas Protegidas en el Sistema de Parques Nacionales Naturales que conservan el patrimonio natural y cultural de nuestro país

parquesnacionales.gov.co

ecoturismo

insituradio

Mapas

Facebook

Flickr

YouTube

@ParquesColombia

Este jueves a las 4:00 p.m por la página de Facebook de Parques Nacionales, nuestra directora Julia Miranda, en compañía de líderes ambientales de otros países, dialogará sobre CMAR, la iniciativa de conservación marino costera. #MesDeLosOcéanos. pic.twitter.com/nhWQaDcPEZ — Parques Nacionales (@ParquesColombia) July 2, 2020

Related

colombia.travel/en/international-tourist/sightseeing-what-to-do/nature/natural-parks

icanh.gov.co/index.php?idcategoria=6214

Humboldt

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Facebook

YouTube

Flickr

Este no es un inventario: Estado y tendencias de la biodiversidad continental colombiana – Humboldt – @inst_humboldt

Biodiversidad 2015. Estado y tendencias de la biodiversidad continental de Colombia

Evaluación Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos

@inst_humboldt

Natoura

natura.org.co – facebook – https://twitter.com/fundacionnatura – youtube

Tayrona National Park

Parque Nacional Tayrona – Lonely Planet

Tayrona – Flickr

http://travel.nytimes.com/2007/11/11/travel/11Explorer.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Tayrona_National_Natural_Park

http://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g297484-d315698-Reviews-Tayrona_National_Park-Santa_Marta_Magdalena_Department.html

http://www.huffingtonpost.com/robert-schrader/tayrona-national-park-col_b_1497954.html

http://floratheexplorer.com/pricy-paradise-in-tayrona-national-park-colombia

Parque Nacional Natural Chingaza

near Bogota

http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.020212

http://www.parksinperil.org/espanol/dondetrabajamos/sudamerica/colombia/areaprotegida/chingaza.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Natural_Chingaza

Videos

https://vimeo.com/222615731

After half a century of brutal conflict, a newly signed agreement promises peace between the Colombian government and the FARC rebels. With peace come tremendous opportunities for conservation; Colombia is the most biologically diverse country on Earth, and many of its most unique landscapes and wildlife are in former conflict zones. To safeguard Colombia’s natural heritage for future generations, we must secure its 34 million acres of protected natural areas before the logging and timber industries exploit the country’s newfound stability to profit from these precious places. Heritage Colombia is an ambitious conservation initiative that aims to do just that. Learn more at worldwildlife.org/HeritageColombia.

El Apoyo Presupuestario Desarrollo Local Sostenible (DLS), que financia la Unión Europea, respalda a través del Parque Nacional Natural Utría iniciativas ecoturísticas en el corregimiento El Valle, en Bahía Solano (Chocó). Uno de esos beneficiarios es el emprendimiento Tundó Tours, liderado por Francisco Perea, y que hace recorridos por este caudal en medio de manglares, mariposas de colores, reptiles y muchas especies de aves.

UNEP

Colombia highlights the importance of biocultural diversity – UNEP

Budget

http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/presupuesto-de-medioambiente-sufriria-un-gran-recorte-en-el-2018/38257

Tourism

http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/turismo-en-parques-julia-miranda-responde-a-la-ministra-lacouture/37287 – https://twitter.com/sossemana/status/840329824979697664

http://humboldt.org.co/es/boletines-y-comunicados/item/1017-turismo-sostenible – https://twitter.com/inst_humboldt/status/838435712475217920

Embedded Tweets

https://twitter.com/unep/status/1263148593436909568

https://twitter.com/infopresidencia/status/971521235506122754

https://twitter.com/ParquesColombia/status/978365627416088577

https://twitter.com/ParquesColombia/status/533463769968832512

https://twitter.com/srcano1/status/589628416367927296

Apps: Inaturalist

inaturalist.org

Videos

https://vimeo.com/222615731

Monday, May 25

Turismo: Ciencia, redes sociales y viajeros en el tour de la conservación. El próximo lunes 25 de mayo a las 5 pm hora de Colombia

https://www.facebook.com/Yaguaret%C3%A9-Science-and-Nature-100314468049371

https://twitter.com/RisingColombia/status/1263972175301746688

Wikipedia

Sierra Nevada de Santa Marta

Parks

Previous Events





Features

Planeta.com