Maíz, also known as corn, is a large grain plant first domesticated by Indigenous peoples in Mexico about 10,000 years ago.

Celebrations

Septiembre = September: Mes de Maíz (Corn Month) (Mexico)

September 29 Día Nacional del Maíz (Mexico)

Translating: Corn

Spanish: Maíz

Ayöök: Tëëmt (Seed)

Features

Planeta.com